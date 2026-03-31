Экс-защитник «Нью-Йорк Никс» назвал пять лучших игроков в истории НБА

Бывший защитник «Нью-Йорк Никс» Джон Старкс поделился своим списком пяти величайших баскетболистов в истории. Первое место он отдал Майклу Джордану, а Леброна Джеймса поставил лишь на четвёртую строчку.

«Вы говорите о Леброне после Майкла? Я ставлю Карима Абдул-Джаббара. Затем Коби Брайанта, потом Леброна. А потом я должен был добавить моего парня Дока [Джулиуса Ирвинга], потому что он был невероятен. Когда меня об этом спрашивают, я всегда забываю про Дока», — цитирует Старкса Fadeaway World.

По мнению 60-летнего ветерана, Ирвинг — самый недооценённый игрок в истории.

«Не думаю, что Док Джей получил достаточно признания. Он был Майклом Джорданом 70-х и начала 80-х. Он нёс на себе эту лигу долгое время, пока в неё не пришли Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд», — добавил Старкс.

Старкс, выступавший в НБА с 1988 по 2002 год, был свидетелем эпохи доминирования Джордана, который помешал ему выиграть титул. В его пятёрку великих также вошли шестикратный чемпион Карим Абдул-Джаббар и пятикратный чемпион Коби Брайант, которого Старкс поставил выше Леброна Джеймса. Сам Джеймс является четырёхкратным чемпионом и лучшим бомбардиром в истории лиги.