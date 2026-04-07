«Зенит» проиграл «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» уступил екатеринбургскому «Уралмашу» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 82:69 (24:24, 15:17, 22:15, 21:13) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Уралмаша» Октавиус Эллис, оформивший дабл‑дабл из 21 очка и 11 подборов. У «Зенита» по 14 очков в активе Трента Фрэйзера и Джонни Джузэнга.

«Зенит» с 27 победами и 11 поражениями располагается на третьей строчке турнирной таблицы, «Уралмаш» (17/21) идет шестым.

