Чемпион Европы оценил перспективы игрока "Локомотива-Кубани" на драфте НБА

Защитник "Локомотива-Кубани" Всеволод Ищенко подходит к североамериканскому стилю игры, у него есть все данные, чтобы быть выбранным на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2007 года Сергей Моня.

Ранее сообщалось, что Ищенко может выставить свою кандидатуру на драфте 2026 года.

"Сева - одна из самых больших наших молодых звезд Лиги ВТБ. Парень физически развит, разносторонний, читает игру. Все в его руках. Если так же будет развиваться - все у него получится. Данные у него все есть для североамериканского стиля игры", - сказал Моня.

В текущем сезоне Единой лиги Ищенко в среднем набирает 8,5 очка, делает 4,7 подбора и 2,2 передачи.