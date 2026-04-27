Моня оценил перспективы Ищенко на драфте НБА

ТАСС

Защитник "Локомотива-Кубани" Всеволод Ищенко подходит к североамериканскому стилю игры, у него есть все данные, чтобы быть выбранным на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2007 года Сергей Моня.

Чемпион Европы оценил перспективы игрока "Локомотива-Кубани" на драфте НБА
Ранее сообщалось, что Ищенко может выставить свою кандидатуру на драфте 2026 года.

"Сева - одна из самых больших наших молодых звезд Лиги ВТБ. Парень физически развит, разносторонний, читает игру. Все в его руках. Если так же будет развиваться - все у него получится. Данные у него все есть для североамериканского стиля игры", - сказал Моня.

В текущем сезоне Единой лиги Ищенко в среднем набирает 8,5 очка, делает 4,7 подбора и 2,2 передачи.

