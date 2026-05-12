«Оклахома» вышла в полуфинал плей‑офф НБА

Баскетболисты «Оклахома‑Сити» одержали победу над «Лос‑Анджелес Лейкерс» в четвертом матче второго раунда плей‑офф НБА.

Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счетом 115:110 (21:26, 28:19, 31:39, 35:26) в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Шей Гилджес‑Александер, набравший 35 очков. У «Лейкерс» 27 очков в активе Остина Ривза.

Счет в серии до четырех побед стал 4–0 в пользу действующего чемпиона НБА — «Оклахомы». «Тандер» в полуфинале плей‑офф НБА сыграют с победителем пары «Сан‑Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз» (счет в серии — 2–2).

«Оклахома‑Сити» стал вторым клубом, всухую «закрывшим» соперника в серии и вышедшим в полуфинал после «Нью‑Йорк Никс».