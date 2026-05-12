«Окко» будет показывать еврокубки до середины 2030-х

Онлайн-кинотеатр «Окко» близок к тому, чтобы продлить контракт на показ футбольных еврокубков в России. Текущий контракт заканчивается в 2027 году, но «Окко» принял решение продлить его уже сейчас.

Права сервис собирается приобрести у казахстанской компании «Quest Media» по схеме «4+4»: по этой схеме «Окко» покажет Лигу чемпионов, Лигу Европу и Лигу конференций до 2031 года и автоматически получит приоритетное право на продление соглашения до 2035 года.

«Окко» показывает еврокубковые турниры с сезона 2024/25 годов. Ранее еврокубки в России показывал «Матч ТВ». Канал отказался от продления прав из-за высокой суммы нового контракта. «Окко» также владеет правами на показ чемпионата Европы 2028 года, Лиги Наций УЕФА и квалификации к чемпионату Европы и мира.

Прошедшей зимой «Окко» показывал зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине д Ампеццо. Впервые в отечественной истории Игры были показаны на стриминговом онлайн-сервисе. По данным «Окко» зимнюю Олимпиаду посмотрели в сервисе около 8 миллионов зрителей. Информации о показе летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе в «Окко» пока нет.