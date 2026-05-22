УНИКС победил в пятом матче полуфинала с «Зенитом»

Сегодня, 22 мая, в Казани состоялся матч полуфинальной стадии Единой лиги ВТБ между местным клубом УНИКС и санкт-петербургской командой «Зенит». Встреча завершилась победой казанского коллектива со счётом 83:66. Таким образом, счёт в серии теперь составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал 33-летний американский центровой Джален Рейнольдс. Ему удалось набрать 21 очко, сделать, пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал 28-летний защитник Георгий Жбанов. Он набрал 17 очков, сделал четыре подбора, а также отдал три передачи.