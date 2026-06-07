Назван фаворит финальной серии сезона в НБА

Назван фаворит финальной серии сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Betonmobile.

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«Нью-Йорк Никс» сражаются за главный титул сезона с «Сан-Антонио Сперс». После первых двух матчей на площадке «Сан-Антонио» баскетболисты «Никс» ведут в серии со счетом 2-0. Поставить на их итоговую победу можно с коэффициентом 1,25. Успех «Сан-Антонио» оценивается с котировкой 3,90.

Третий матч в финальной серии сезона НБА пройдет 9 июня в Нью-Йорке. Поединок начнется в 03:30 по московскому времени.

Ранее россиянин поставил 775 тысяч рублей на товарищеский матч футбольных сборных России и Буркина-Фасо. Клиент букмекерской конторы предположил, что команда Валерия Карпина выиграет у своего соперника с разницей как минимум в четыре мяча, однако россияне победили со счетом 3:0.