Умер трехкратный чемпион НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Стейси Кинг умер на 59-м году жизни, однако причина смерти не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

Кинг становился чемпионом НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. В НБА он также выступал за «Миннесоту Тимбервувлз», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 1989 году баскетболист был выбран «Чикаго» на драфте под общим шестым номером. На профессиональном уровне американский спортсмен выступал с 1989 по 1999 года. В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», с которой в сезоне-2001/2002 дошёл до финала.