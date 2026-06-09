Трампа освистали перед баскетбольным матчем

Президента США Дональда Трампа освистали перед началом матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает Chaz NBA.

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Американского президента показали на видеокубе под сводами арены «Мэдисон-сквер-гарден» во время исполнения гимна США. Зрители встретили появление Трампа в кадре громким свистом.

«Сан-Антонио» выиграл у «Нью-Йорка» со счетом 115:111. Таким образом, техасцы сократили отставание в серии — 2-1 в пользу «Никс». Четвертая игра противостояния пройдет 11 июня в Нью-Йорке, она начнется в 03:30 по московскому времени.

Ранее Трамп раскритиковал цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. За возможность увидеть вживую игры мундиаля болельщикам предлагается заплатить от 100 до 6370 долларов.