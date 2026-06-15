БК ЦСКА объявил об уходе центрового

ЦСКА объявил об уходе центрового Луки Митровича
Сербский центровой Лука Митрович покидает ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Митрович принял участие в 46 матчах. По итогам сезона он стал четвёртым по полезности в команде (10,3 балла) после Мело Тримбла, Ливио Жан-Шарля и Каспера Уэйра. Его средние показатели: 6,0 очка (62,3% двухочковых — лучший результат в команде), 4,8 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата за 17 минут в среднем за игру.
Лука помог ЦСКА выиграть все титулы в сезоне и стал самым полезным среди армейцев в финале WINLINE Basket Cup (16 баллов), а в финальной серии лиги ВТБ стал седьмым по полезности среди всех её участников (10,8 балла).
Сербский баскетболист пополнил ряды красно-синих в декабре 2025 года на правах свободного агента.
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