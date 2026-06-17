«Зенит» объявил об уходе нападающего

«Зенит» объявил об уходе форварда Игоря Вольхина
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о расставании с российским форвардом Игорем Вольхиным по окончании срока действия контракта. В официальном заявлении клуба отмечается, что 28-летний баскетболист продолжит карьеру в другой команде.
«Сине-бело-голубые благодарят Игоря за вклад в достижения команды и историю клуба, а также желают успешного продолжения карьеры и новых побед!» — говорится в официальном заявлении петербургского клуба.
Вольхин перешёл в «Зенит» летом 2020 года — сначала он подписал с сине-бело-голубыми двухлетний контракт, а после его окончания заключил еще одно соглашение на такой же срок.
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