«Зенит» объявил об уходе нападающего

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о расставании с российским форвардом Игорем Вольхиным по окончании срока действия контракта. В официальном заявлении клуба отмечается, что 28-летний баскетболист продолжит карьеру в другой команде.

«Сине-бело-голубые благодарят Игоря за вклад в достижения команды и историю клуба, а также желают успешного продолжения карьеры и новых побед!» — говорится в официальном заявлении петербургского клуба.

Вольхин перешёл в «Зенит» летом 2020 года — сначала он подписал с сине-бело-голубыми двухлетний контракт, а после его окончания заключил еще одно соглашение на такой же срок.