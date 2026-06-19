Переговоры баскетболиста Джеймса с «Барселоной» сорвались

Как сообщает BasketNews, переговоры между защитником Майком Джеймсом и «Барселоной» провалились.

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В последние недели многие в Евролиге ожидали, что именно каталонский клуб станет следующим пунктом назначения для 35-летнего баскетболиста.

Сейчас лучший бомбардир в истории турнира изучает другие варианты. Его приоритетом остается переход в клуб, способный немедленно бороться за титул.

У Джеймса истекает контракт с «Монако», выступая за который в прошедшем сезоне защитник набирал в среднем 16,4 очка и 6,5 передачи в 39 матчах.