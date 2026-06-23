Экс-тренер «Химок» может возглавить «Зенит»

Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание Tipsnslips в своих социальных сетях.

По информации источника, черногорский специалист уже нашёл новый клуб после ухода из «Виртуса» и в ближайшее время должен стать главным тренером сине-бело-голубых. Иванович покинул итальянский клуб в марте этого года. В последнее время специалист работал с рядом ведущих европейских команд, включая «Басконию», «Црвену Звезду» и «Виртус».

В минувшем сезоне «Зенит» начал чемпионат под руководством Александера Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. Серией за третье место в Единой лиге ВТБ руководил Ростислав Вергун.