УНИКС объявил об уходе защитника Ивана Белоусова
Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского защитника Ивана Белоусова. 25-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.
В прошедшем сезоне баскетболист принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. За 9 минут 43 секунды игрового времени в среднем он набирал 2,7 очка, добавляя к ним 1,2 подбора.
«Благодарим Ваню за совместную работу и желаем ярких побед в будущем!» — говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, ранее казанская команда объявила об уходе форварда Андрея Лопатина и защитника Дениса Захарова.
В прошедшем сезоне Единой лиги УНИКС проиграл в финале плей-офф московскому ЦСКА со счётом 0-4 в серии.
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