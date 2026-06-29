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УНИКС объявил об уходе защитника Ивана Белоусова

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Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского защитника Ивана Белоусова. 25-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

УНИКС объявил об уходе защитника
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В прошедшем сезоне баскетболист принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. За 9 минут 43 секунды игрового времени в среднем он набирал 2,7 очка, добавляя к ним 1,2 подбора.

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«Благодарим Ваню за совместную работу и желаем ярких побед в будущем!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее казанская команда объявила об уходе форварда Андрея Лопатина и защитника Дениса Захарова.

В прошедшем сезоне Единой лиги УНИКС проиграл в финале плей-офф московскому ЦСКА со счётом 0-4 в серии.

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