«Зенит» продлил контракт с нападающим Воронцевичем

«Зенит» продлил контракт с Андреем Воронцевичем
Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем.
Андрею Воронцевичу 38 лет. Уроженец Омска выступает на профессиональном уровне с 2008 года. Представлял такие клубы ЦСКА, «Нижний Новгород» и УНИКС. Становился лучшим игроком Единой лиги (2015). В составе московского ЦСКА трижды становился победителем Евролиги, трижды – серебряным призёром и трижды – бронзовым призёром, а также 10 раз выигрывал Единую лигу.
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