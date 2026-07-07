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«Зенит» продлил контракт с Андреем Воронцевичем

Чемпионат.com

Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем.

«Зенит» продлил контракт с нападающим Воронцевичем
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Андрею Воронцевичу 38 лет. Уроженец Омска выступает на профессиональном уровне с 2008 года. Представлял такие клубы ЦСКА, «Нижний Новгород» и УНИКС. Становился лучшим игроком Единой лиги (2015). В составе московского ЦСКА трижды становился победителем Евролиги, трижды – серебряным призёром и трижды – бронзовым призёром, а также 10 раз выигрывал Единую лигу.

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