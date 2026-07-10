Экс-защитник «Локомотива» стал игроком «Пармы»

Экс-защитник «Локо» Мартин стал игроком «Пармы»
Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о подписании контракта с 30-летним американским защитником Джеремайей Мартином. Соглашение с игроком рассчитано по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.
В Единой лиге ВТБ Джерамайя Мартин дебютировал в сезоне-2023/2024 в «Енисее», затем играл за «Уралмаш», с которым выиграл Кубок России и стал лучшим снайпером Лиги ВТБ сезона-2024/2025.
Прошедший сезон баскетболист провёл в «Локомотиве-Кубань», став бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика за сезон: 13,1 очка, 3,6 передачи, 2,3 подбора, 1,5 перехвата за 23 минуты на площадке.
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