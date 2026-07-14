«Милуоки» включился в борьбу за нападающего «Наггетс»

«Милуоки» включился в борьбу за Пейтона Уотсона
По информации инсайдера Марка Стейна, «Бакс» заинтересованы в приобретении форварда «Наггетс» Пейтона Уотсона за счет сделки «сайн-энд-трейд».
Также сообщается, что «Клипперс» и «Хоукс» являются двумя другими командами, которые рассматривают возможность привлечения Пейтона в свой состав.
Минувший сезон стал для 23-летнего форварда лучшим в карьере с показателями 14,6 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи в среднем.
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