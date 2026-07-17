«Лейкерс» интересуются Матиссом Тайбуллом

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» расширили круг поиска усиления защиты на периметре.

Интерес «Лос-Анджелеса» привлек свободный агент Матисс Тайбулл. «Озерники» уже подписали Заира Уильямса, а также по-прежнему хотят заполучить Джонатана Кумингу.

За последние два года 29-летний Тайбулл отыграл всего 45 матчей из-за травм голеностопа, колена и большого пальца руки, но к концу сезона-2025/26 он восстановился и получал игровое время в ротации «Портленда» на финише регулярного чемпионата.

В среднем за карьеру баскетболист выдает 5 очков, 1,1 передачи и 1,6 перехвата при 43,8% с игры и 34,9% из-за дуги. В 2021 и 2022 годах Тайбулл попадал во вторую защитную сборную НБА.