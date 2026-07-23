Экс-игрок НБА арестован за кражу водки

Бывшего защитника НБА Тая Лоусона арестовали в Колорадо по обвинению в краже бутылки водки Tito's стоимостью $ 34, сообщает New York Post.

Инцидент произошёл 16 июля в Касл-Роке (штат Колорадо). Владелец магазина обратился в полицию после того, как увидел, что Лоусон покинул магазин, не заплатив за товар. По словам владельца, Лоусон выпил из бутылки на улице, после чего отправился с ней в ближайший ресторан, где сел за барную стойку. Владелец также сообщил, что экс-баскетболист шатался и выглядел нетрезвым. Лоусона доставили в тюрьму округа Дуглас. Ему предъявлено обвинение в краже на сумму менее $ 300.

Согласно документам, на которые ссылается источник, Лоусон оскорблял офицера полиции. Также он ударил ногой по стеклянной стене камеры, кричал «остановитесь» и плевал на пол. Позже Лоусон успокоился и извинился за своё поведение.

Лоусон выступал в НБА с 2009 по 2018 год. Он был выбран на драфте под 18-м номером и сразу обменян в «Денвер Наггетс», где провёл шесть сезонов и получил голоса в голосовании за MVP в сезоне-2012/2013. Также он играл за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». Последний матч в НБА провёл в плей-офф 2018 года за «Вашингтон». После ухода из НБА Лоусон выступал за рубежом, последний раз — в Венесуэле в 2023 году.