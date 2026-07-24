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Шакил О'Нил высказался о месте Леброна Джеймса в истории НБА

Чемпионат.com

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и член Зала славы Шакил О'Нил поделился мнением о статусе лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в истории игры. Как признался О'Нил, он считает Леброна одним из величайших игроков всех времён, однако полагает, что статистика не всегда позволяет объективно определить лучшего.

О'Нил назвал место Леброна Джеймса в истории НБА
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«Когда говорят, что Леброн — один из лучших в истории, я согласен. Но цифры всегда будут искажать реальность в спорах о том, кто первый, второй или третий. В любом случае здорово участвовать в таких дискуссиях», — сказал О'Нил в своём подкасте.
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