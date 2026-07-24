О'Нил назвал место Леброна Джеймса в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и член Зала славы Шакил О'Нил поделился мнением о статусе лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в истории игры. Как признался О'Нил, он считает Леброна одним из величайших игроков всех времён, однако полагает, что статистика не всегда позволяет объективно определить лучшего.

«Когда говорят, что Леброн — один из лучших в истории, я согласен. Но цифры всегда будут искажать реальность в спорах о том, кто первый, второй или третий. В любом случае здорово участвовать в таких дискуссиях», — сказал О'Нил в своём подкасте.