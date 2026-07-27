«Парма» подписала экс-игрока «Уралмаша»

Команда Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» подписала контракт с 31-летним американским баскетболистом Тайреллом Нэльсоном, выступающим на позиции тяжёлого форварда, о чём сообщила пресс-служба пермского клуба.

Соглашение с американским форвардом заключено на два года по схеме «1+1».

205-сантиметровый баскетболист последние три сезона выступал в другой команде Единой лиги — «Уралмаше». В минувшем сезоне он провёл за екатеринбургский клуб 40 матчей, за 22:58 на паркете имея следующую статистику — 10,9 очка, 4,8 подбора, 1,5 передачи, 0,2 блок-шота и 0,9 перехвата при 1,6 потери за матч.

После ухода из университета с 2017 года играет в Европе.