Капитан «Енисея» покинул клуб

Капитан «Енисея» Сонько покинул клуб
25-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Енисей», о чём сообщила пресс-служба красноярского клуба.
В «Енисее» заявили, что Сонько принял решение перейти в другой клуб.
Дмитрий, родившийся в Зеленогорске (Красноярский край), является воспитанником красноярского баскетбола. Первой спортивной школой Сонько стал СШОР «Красноярск». С 2016-го находился в системе «Енисея». Выступал в Единой молодёжной лиге и ДЮБЛ.
С 2020 года стал игроком «Енисея» в Единой лиге, а сезон-2025/2026 провёл в статусе капитана.
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