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Капитан «Енисея» Сонько покинул клуб

Чемпионат.com

25-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Енисей», о чём сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Капитан «Енисея» покинул клуб
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В «Енисее» заявили, что Сонько принял решение перейти в другой клуб.

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Дмитрий, родившийся в Зеленогорске (Красноярский край), является воспитанником красноярского баскетбола. Первой спортивной школой Сонько стал СШОР «Красноярск». С 2016-го находился в системе «Енисея». Выступал в Единой молодёжной лиге и ДЮБЛ.

С 2020 года стал игроком «Енисея» в Единой лиге, а сезон-2025/2026 провёл в статусе капитана.

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