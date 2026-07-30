Умер олимпийский чемпион и легенда советского баскетбола Иван Едешко

Ушел из жизни Иван Едешко, легендарный советский баскетболист и тренер. Ему было 82 года. Едешко был автором знаменитого «золотого» паса в финале Олимпиады-1972, который принес сборной СССР победу над США.

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За карьеру игрока он стал чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, завоевал Кубок европейских чемпионов и восемь раз становился чемпионом СССР в составе ЦСКА.

После завершения выступлений Едешко продолжил работу в качестве тренера. В составе штаба сборной СССР он стал чемпионом мира в 1982 году, а с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России в роли главного тренера и ассистента.

В последние годы Едешко продолжал поддерживать развитие баскетбола, работал с молодыми игроками и тренерами, а также делился опытом на семинарах и мастер-классах.