Ещё
Якушова завершила карьеру в 26 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионка Европы по биатлону Якушова объявила о завершении карьеры 

ТАСС 12 января 2018
Чемпионка Европы по биатлону Ольга Якушова завершила карьеру. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.
"О спорт — тебе скажу я до свидания, пусть Новый год свершений мечт преподнесет", — написала 26-летняя Якушова.
Якушова завоевала золото чемпионата Европы 2016 года в Тюмени в смешанной эстафете. В сезоне-2014/15 спортсменка в составе сборной России выступала на Кубке мира, лучшим результатом для нее стало 38-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде (Швеция). Последним стартом для спортсменки стала гонка преследования 10 декабря прошлого года в ходе этапа Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде, Якушова по итогам соревнований показала 16-й результат.
ТАСС: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова летом может завершить карьеру Россиянка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске Норвежец Л'Абе-Лунд стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону в Осло
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение