МОК может подарить Бьерндалену участие на Олимпиаде-2018

Многократный победитель Олимпийских игр биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален все-таки еще может выступить на своей седьмой Олимпиаде. Ранее 43-летний спортсмен не смог отобраться на Игры из-за неудовлетворительных результатов на Кубке мира. Тренеры решили не включать его в состав команды на Игры-2018.