Бьорндален: мог бы завоевать медаль на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален признался, что расстроен непопаданием в состав сборной на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает "Советский спорт"

"Честно говоря, я расстроен. У меня была цель попасть на Олимпиаду, выступить там и получить медаль. Но я не смогу этого сделать. Решение такое, какое есть, но я все еще верю, что я мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Потому мне и обидно.

До Олимпиады еще месяц, я мог бы набрать форму до ее начала. С мотивацией у меня никогда не было проблем. Я хоть завтра могу выступить на региональных соревнованиях и показать хороший результат", — сказал Бьорндален.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не попал на Олимпиаду-2018.