Ещё
Бьорндален: мог бы завоевать медаль на Олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьорндален: мог бы завоевать медаль на Олимпиаде 

Газета.Ru 15 января 2018
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален признался, что расстроен непопаданием в состав сборной на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает "Советский спорт".
"Честно говоря, я расстроен. У меня была цель попасть на Олимпиаду, выступить там и получить медаль. Но я не смогу этого сделать. Решение такое, какое есть, но я все еще верю, что я мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Потому мне и обидно.
До Олимпиады еще месяц, я мог бы набрать форму до ее начала. С мотивацией у меня никогда не было проблем. Я хоть завтра могу выступить на региональных соревнованиях и показать хороший результат", — сказал Бьорндален.
Ранее сообщалось, что Бьорндален не попал на Олимпиаду-2018.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова этим летом завершит спортивную карьеру Чешская биатлонистка недовольна запретом на участие в этапе Кубка мира в Тюмени Лыжников закидали пивом на этапе Кубка мира в Норвегии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение