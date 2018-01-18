Дмитрий Губерниев: «Я говорю негативное о Фуркаде или о ком-либо еще только в ответ на их высказывания»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что всегда будет реагировать на неподобающие высказывания в адрес российских спортсменов. Также Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что чешка Габриэла Коукалова пропустит Олимпиаду-2018.

— Я могу что-то негативное сказать о Фуркаде или о ком-либо еще только в ответ на их определенные внесоревновательные поступки или высказывания, — цитирует «Обозреватель» Губерниева. — Но как спортсменов я всех очень уважаю. О той же Коукаловой я вообще всегда говорю высокопарно, даю информацию, которую никто не знает о ней. Я говорил и о ее поддержке мужа, у которого были проблемы со здоровьем, и о деньгах на благотворительность, хорошо отзывался о ее тренере, который потом меня оклеветал…

Так что я отделяю мух от котлет. Она симпатичная женщина и украшение мирового биатлона. Но вопросы, которые она поднимает, а также ее высказывания о российских спортсменах — я всегда буду на них реагировать. Но еще раз подчеркну — то, что она сейчас не выступает и пропустит Олимпийские игры — мне очень жаль. Ее сейчас в мировом биатлоне очень не хватает.