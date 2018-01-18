Ещё
Дмитрий Губерниев: «Я говорю негативное о Фуркаде или о ком-либо еще только в ответ на их высказывания»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Губерниев: «Я говорю негативное о Фуркаде или о ком-либо еще только в ответ на их высказывания» 

Спорт-Экспресс 18 января 2018
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что всегда будет реагировать на неподобающие высказывания в адрес российских спортсменов. Также Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что чешка Габриэла Коукалова пропустит Олимпиаду-2018.
— Я могу что-то негативное сказать о Фуркаде или о ком-либо еще только в ответ на их определенные внесоревновательные поступки или высказывания, — цитирует «Обозреватель» Губерниева. — Но как спортсменов я всех очень уважаю. О той же Коукаловой я вообще всегда говорю высокопарно, даю информацию, которую никто не знает о ней. Я говорил и о ее поддержке мужа, у которого были проблемы со здоровьем, и о деньгах на благотворительность, хорошо отзывался о ее тренере, который потом меня оклеветал…
Так что я отделяю мух от котлет. Она симпатичная женщина и украшение мирового биатлона. Но вопросы, которые она поднимает, а также ее высказывания о российских спортсменах — я всегда буду на них реагировать. Но еще раз подчеркну — то, что она сейчас не выступает и пропустит Олимпийские игры — мне очень жаль. Ее сейчас в мировом биатлоне очень не хватает.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Коукалова летом объявит о завершении карьеры Анна Миленина: "Даже не задумывалась, что я семикратная чемпионка Параолимпиад" Виткова разочарована решением сборной Чехии бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение