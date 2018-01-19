Шипулин: в плане подготовки всё идёт по плану 

«Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе. В плане подготовки все идёт по плану, я вполне удовлетворён своим физическим состоянием», — добавил биатлонист.

Он отметил, что чувствовал себя лучше, чем в предыдущих гонках на этапе КМ в Рупольдинге.