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Шипулин: в плане подготовки всё идёт по плану
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Шипулин: в плане подготовки всё идёт по плану 

RT на русском 19 января 2018
Фото: РИА Новости
Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
«На лёжке мне повезло — я лёг на первую установку, поскольку увидел, что там меньше колеблются флажки. Но ошибка в стрельбе стоя случилась не из-за ветра, а из-за погрешностей в моей собственной стрельбе», — приводит слова Шипулина «Р-спорт».
Он отметил, что чувствовал себя лучше, чем в предыдущих гонках на этапе КМ в Рупольдинге.
«Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе. В плане подготовки все идёт по плану, я вполне удовлетворён своим физическим состоянием», — добавил биатлонист.
Ранее сообщалось, что Шипулин занял четвёртое место на этапе КМ по биатлону в Антхольце.
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