Дарья Домрачева: «Возможно, Оле поедет в Корею поддержать меня»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что ее муж, биатлонист сборной Норвегии Оле Эйнар Бьорндален, поедет в Пхенчхан, чтобы поддержать ее на Олимпиаде-2018. Бьорндален не вошел в состав сборной на Олимпиаду, которая должна была стать для него седьмой.

— Конечно, Оле пытается ситуацию переварить, принять, но понятно, что буйствуют эмоции внутри, все-таки тяжело принять такое решение, — сказала Домрачева во флеш-интервью после гонки преследования в Антерсельве. — Возможно, поедет в Корею поддержать меня.

Дормрачева — трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.