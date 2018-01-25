Двоих россиян отстранили от ОИ по ошибке

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российская хоккеистка Людмила Белякова и биатлонист Матвей Елисеев не были включены в списки приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за технической ошибки. Его слова приводит ТАСС.
"С Беляковой ситуация заключалась лишь в том, что сотрудниками был прислан ошибочный список. Это касается и Елисеева. Это техническая ошибка", — сказал Поздняков.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что страна будет бороться до последнего за каждого не попавшего на Олимпийские игры атлета.