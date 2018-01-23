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Причина отстранения лидеров сборной от ОИ оказалась неожиданной
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Стала известна причина недопуска лидеров сборной России на Олимпиаду 

Газета.Ru 23 января 2018
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории.
>> Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду
"Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет.
Основную роль сыграла электронная база данных московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще в ноябре 2017 года.
На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", — приводит слова знакомого с ситуацией источника "Советский спорт".
Также отмечается, что в базе данных содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015-го.
>> Хоккеистов сборной не пустили на ОИ
Ранее сообщалось, что лидеры сборных России по биатлону и лыжным гонкам Шипулин и Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных на Олимпиаду.
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