Причина отстранения лидеров сборной от ОИ оказалась неожиданной

Стала известна причина недопуска лидеров сборной России на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал включать российских спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории.

>> Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду "Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще в ноябре 2017 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", — приводит слова знакомого с ситуацией источника "Советский спорт".

Также отмечается, что в базе данных содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015-го.

Ранее сообщалось, что лидеры сборных России по биатлону и лыжным гонкам Шипулин и Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных на Олимпиаду.