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Мутко предложили сослать в Магадан
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«Виновного» в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан 

Дни.ру 23 января 2018
Фото: ТАСС
Виталия Мутко следует "сослать" тренером в Магадан. Именно вице-премьер виновен в отстранении российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане, считают в Союзе биатлонистов России.
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Недопуск спортсмена на Олимпиаду — страшнейшая трагедия для атлета. Ведь участие в Играх для него — мечта всей жизни, для ее достижения он переносил непосильные для обычных людей нагрузки. Особенно тяжело перенести такой поворот судьбы Шипулину и Устюгову: они ребята не юные, для них Олимпиада в Пхенчхане, наверное, стала бы последней, заявил член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
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Ответственность за ситуацию с российскими спортсменами, по мнению Тихонова, несет вице-премьер Виталий Мутко.
"Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе", — сказал Тихонов в интервью РБК.
Как писали Dni.Ru, 23 января олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не поедут в Пхенчхан — такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее стало известно, что из списка исключен шорт-трекист Виктор Ан.
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Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, но их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
По его словам, ОКР направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность — обосновать и разъяснить причины в случае отказа.
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