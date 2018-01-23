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МОК пригласил на Игры 3 российских биатлонистов
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МОК пригласил на Игры 3 российских биатлонистов — Бабикова, Кайшеву и Акимову 

Чемпионат.com 23 января 2018
Фото: РИА Новости
По информации «Чемпионата», в список российских биатлонистов, приглашённых Международным олимпийским комитетом на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане, попали Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.
Ранее стало известно, что в список не попал лидер мужской сборной Антон Шипулин. «Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», — отмечал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
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