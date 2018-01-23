МОК пригласил на Игры 3 российских биатлонистов

По информации «Чемпионата», в список российских биатлонистов, приглашённых Международным олимпийским комитетом на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане, попали Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.
Ранее стало известно, что в список не попал лидер мужской сборной Антон Шипулин. «Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», — отмечал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.