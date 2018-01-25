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Шипулин был «убит горем» из-за решения МОК
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Шипулин признался, что был «убит горем» решением МОК 

Национальная Служба Новостей 25 января 2018
Лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин отреагировал на новость о том, что МОК не включил его в список приглашённых спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане. По его словам, он был «убит горем», но сейчас понял, что нужно идти дальше.
«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее», — такое сообщение спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Как подчеркнул Шипулин, он направил в МОК запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт отсутствия в списке «приглашённых». По словам биатлониста, пока что ответа на решение не последовало.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Южную Корею, так как МОК не пригласил их. Среди них — лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и другие.
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