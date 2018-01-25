Шипулин был «убит горем» из-за решения МОК

Шипулин признался, что был «убит горем» решением МОК

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры — была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее», — такое сообщение спортсмен разместил на своей странице в Instagram. Лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин отреагировал на новость о том, что МОК не включил его в список приглашённых спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане. По его словам, он был «убит горем», но сейчас понял, что нужно идти дальше.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 25, 2018 at 4:09 PST

Как подчеркнул Шипулин, он направил в МОК запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт отсутствия в списке «приглашённых». По словам биатлониста, пока что ответа на решение не последовало.