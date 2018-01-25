Бьорндален прокомментировал непопадание на Олимпиаду

«Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них всё было бы ещё тяжелее. Они замечательные. Но я уже в порядке. Вчера и сегодня — самые лучшие дни за две последние недели», — добавил норвежец.

Он отметил, что предстоящий чемпионат Европы является крупным международным турниром, а он никогда не выступал на таких соревнованиях без должной подготовки, потому и принял решение пропустить континентальное первенство.