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Бьорндален прокомментировал непопадание на Олимпиаду
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Бьорндален: непопадание на Олимпиаду я воспринял тяжелее, чем думал 

RT на русском 25 января 2018
Фото: Reuters
Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал своё решение о пропуске чемпионата Европы в итальянском Риднау.
«Решение о непопадании на Олимпиаду я воспринял тяжелее, чем думал. Были дни, когда было очень трудно заставить себя что-то делать. Это отняло у меня много энергии, потому что никогда не был в такой ситуации. Из-за этого, а также из-за повышенного внимания со стороны СМИ я не смог полноценно подготовиться к чемпионату Европы должным образом. Когда и организм, и голова не в порядке, нет смысла соревноваться», — приводит слова Бьорндалена VG.
Он отметил, что предстоящий чемпионат Европы является крупным международным турниром, а он никогда не выступал на таких соревнованиях без должной подготовки, потому и принял решение пропустить континентальное первенство.
«Очень помогло то, что со мной были жена и дочь. Без них всё было бы ещё тяжелее. Они замечательные. Но я уже в порядке. Вчера и сегодня — самые лучшие дни за две последние недели», — добавил норвежец.
Ранее Бьорндален извинился перед болельщиками за непопадание на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
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