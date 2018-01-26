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Пихлер сможет поехать на Олимпиаду-2018
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Бывший тренер сборной РФ по биатлону Пихлер сможет поехать на ОИ-2018 

ТАСС 26 января 2018
Фото: globallookpress.com
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас работает со шведской командой, сможет поехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции.
Ранее сообщалось, что 62-летний немецкий специалист не получит аккредитацию на Олимпиаду-2018 в связи с тем, что был старшим тренером женской сборной России по биатлону на Играх-2014 в Сочи. Под его руководством выступали Ольга Зайцева и Яна Романова, пожизненно дисквалифицированные Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил. МОК объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими правила спортсменами.
"НОК Швеции получил уведомление от МОК об изменении условий, основанных на разбирательствах в отношении российских допинговых дел с Игр в Сочи, — говорится в сообщении. — Это уведомление заключалось в том, что некоторые тренеры, которые в настоящее время не работают в России, теперь могут аккредитоваться на Олимпиаду. Таким образом, Пихлер отправится на Олимпийские игры".
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
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