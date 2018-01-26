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Логинов стал вторым в спринте на ЧЕ
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Биатлонист Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы в Италии 

ТАСС 26 января 2018
Фото: ТАСС
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, проходящем в итальянской Риданне. На дистанции 10 км Логинов проиграл победителю 5,5 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Лучший результат показал представитель Латвии Андрей Расторгуев (24.03,0; 1 промах). Третьим стал болгарин Красимир Анев (+24,5; 0).
25-летний Логинов является трехкратным победителем чемпионата Европы. На турнире 2017 года он стал первым в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете.
Европейское первенство в Риданне завершится 28 января.
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