Логинов выиграл спринтерскую гонку в Мартелле

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Второе место заняла норвежец Фредрик Йесбакк. Тройку призёров замкнул француз Симон Фуркад.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелл. Мужчины. Спринт
1. Александр Логинов (Россия) — 25.31,2 (0+0).
2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — 1.12,8 (1+0).
3. Симон Фуркад (Франция) — 1.20,2 (1+0).
4. Алексей Волков (Россия) — 1.21,5 (0+0).
5. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.24,9 (1+1)…
19. Пётр Пащенко (Россия) — 2.15,2 (1+1)…
31. Семён Сучилов (Россия) — 2.39,2 (2+3)…
61. Юрий Шопин (Россия) — 4.04,7 (2+1).