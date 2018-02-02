Ещё
Логинов выиграл спринтерскую гонку в Мартелле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Мартелле 

Чемпионат.com 2 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Второе место заняла норвежец Фредрик Йесбакк. Тройку призёров замкнул француз Симон Фуркад.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелл. Мужчины. Спринт
1. Александр Логинов (Россия) — 25.31,2 (0+0).
2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — 1.12,8 (1+0).
3. Симон Фуркад (Франция) — 1.20,2 (1+0).
4. Алексей Волков (Россия) — 1.21,5 (0+0).
5. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.24,9 (1+1)…
19. Пётр Пащенко (Россия) — 2.15,2 (1+1)…
31. Семён Сучилов (Россия) — 2.39,2 (2+3)…
61. Юрий Шопин (Россия) — 4.04,7 (2+1).
Чемпионат.com: последние новости
Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне, Гуляева — бронзу Цветков: лыжи работали отлично, а вот к самочувствию есть претензии Первая победа Л'Абе-Лунда и лучший результат Гараничева в сезоне
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение