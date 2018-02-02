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Норвежский биатлонист пристыдил МОК
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Норвежский биатлонист пристыдил МОК 

Газета.Ru 2 февраля 2018
Фото: ТАСС
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), который дисквалифицировал российских спортсменов, позднее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). По его мнению, комиссии МОК должно быть стыдно за свои действия, сообщает RT.
"Я думаю, что МОК должно быть стыдно, что они отстранили российских спортсменов, многие из которых оправданы теперь CAS. Многого мы не знаем, но нет сомнений в том, что у МОК мало доказательств для того, чтобы отстранять российских спортсменов от Игр", — цитирует Свендсена NRK.
Он также обратил внимание на то, что разговоры о разбирательствах МОК и CAS беспокоят спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года.
1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее сообщалось, что МОК обсудит решение CAS по российским атлетам на заседании исполкома 3 и 4 февраля.
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