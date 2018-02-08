Шипулин отказался от тренерской карьеры

Шипулин заявил, что не планирует становиться тренером по окончании карьеры биатлониста

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что не намерен становиться тренером по окончании профессиональной карьеры.

«Тренером я не смогу быть. Разве что консультантом. Я бы передал свой опыт, свои знания ребятам, будущему поколению, которые в какой-то момент начинают сомневаться, не знают, что им делать. Но только советы, только консультация», — цитирует российского спортсмена «Калашников Media».

«Хочется побыть дома с семьёй, хочется реализовать себя в своём родном городе. Может быть, что-то такое произойдёт, что я соглашусь в будущем, но это маловероятно. Тем более, как говорится, хороший спортсмен редко становится хорошим тренером», — добавил он. Основной причиной этого, по словам Шипулина, является нежелание ездить по тренировочным сборам.

Ранее Шипулин выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешит ему участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.