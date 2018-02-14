Вяльбе отказалась спасать российский биатлон

«Там совсем другая кухня», — уверена она.

По словам Вяльбе, она «любит» биатлонистов, но ей еще предстоит «справиться» со своей федерацией, у которой много «проблем». Кроме того, она подчеркнула, что ничего не понимает в биатлоне.