Вяльбе отказалась спасать российский биатлон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не возглавит Союз биатлонистов России. Об этом она сообщила, отвечая на реплику журналиста «Спорт-Экспресса» о том, что такому человеку, как она, «нужно отдать еще и биатлон».
«Не-не, ребят. Заканчивайте», — сказала она.
По словам Вяльбе, она «любит» биатлонистов, но ей еще предстоит «справиться» со своей федерацией, у которой много «проблем». Кроме того, она подчеркнула, что ничего не понимает в биатлоне.
«Там совсем другая кухня», — уверена она.
Подопечные Вяльбе принесли России две из пяти медалей Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов выиграли бронзовые награды в женском и мужском спринте.