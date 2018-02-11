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Занявший 57-е место Бабиков доволен своей скоростью
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Занявший 57-е место российский биатлонист высоко оценил собственную скорость 

Lenta.ru 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсмена приводит Sports.ru.
«На трассе были нормальные ощущения. Я доволен скоростью, хотя, конечно, она не идеальна. Для первого дня, после долгого ожидания и таких препятствий она неплохая. Если бы не ошибки, можно было бы очень хорошо сегодня побиться», — заявил Бабиков.
Биатлонист также рассказал о проблемах в стрельбе: «Заканчивался пристреливаться с таким же ветром. Нужно узнать, куда были промахи — только это может мне что-то объяснить. Я понимал, что поправку делать бесполезно, потому ветер как на пристрелке».
Спортсмен выразил надежду на лучшее выступление в других гонках. «Для меня основная гонка — индивидуальная, там у меня больше шансов, чем в спринте. Надеюсь, удастся вернуть свою стрельбу Ну и смешанная эстафета — будем биться в любой гонке», — отметил он.
Ранее 11 февраля Бабиков и Матвей Елисеев остались без медалей в спринтерской гонке. Они допустили девять промахов на двоих, заняв 57-е и 83-е места. Золотую медаль выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер, серебро у чеха Михала Крчмара, бронза — у итальянца Доминика Виндиша.
Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
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