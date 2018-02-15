Пихлер: я никогда не вернусь на работу в РФ

"У меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими", — сказал Пихлер.

Он добавил, что никогда не вернется на работу в России. С женской командой Пихлер сотрудничал с 2011 по 2014 годы.