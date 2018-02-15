Ещё
Пихлер: я никогда не вернусь на работу в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пихлер: я никогда не вернусь на работу в Россию 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что счастлив, потому что сразу трое биатлонисток попали в топ-15 в индивидуальной гонке. Слова специалиста приводит "Р-Спорт".
>> Российскую лыжницу затравили на Олимпиаде
"Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок. Не могу сказать, что Эберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию", — отметил Пихлер.
Он добавил, что никогда не вернется на работу в России. С женской командой Пихлер сотрудничал с 2011 по 2014 годы.
"У меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими", — сказал Пихлер.
Ранее стало известно, что 22-летняя шведка Ханна Эберг сенсационно стала олимпийской чемпионкой по биатлону.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Газета.Ru: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова этим летом завершит спортивную карьеру Чешская биатлонистка недовольна запретом на участие в этапе Кубка мира в Тюмени Лыжников закидали пивом на этапе Кубка мира в Норвегии
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение