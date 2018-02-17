Это похороны. Как Акимова настоящий русский биатлон показала

Акимова упала. Акимова промазала 5 раз на одном рубеже. Акимова стала последней. Итоги масс-старта — это полное описание русского биатлона.

Когда на первом круге упала биатлонистка, почему-то не было никаких сомнений, кто именно рухнул на снег. Да, это злая ирония, но по-другому на это реагировать уже невозможно. Татьяна Акимова с падением сразу откатилась на 30-е место. Если кто-то надеялся на чудо, то их надежды разбились моментально. Зато можно было без лишних переживаний посмотреть за настоящей борьбой лидеров мирового биатлона. Быстрее всех на первой стрельбе отработала Кузьмина, а следом за ней убежали Эберг и Вирер, которая также жаждала личной медали на этой Олимпиаде. Акимова отстреляла чисто, но отставание уже составляло 26 секунд. Практически пол минуты проигрыша при чистой стрельбе после первого круга в гонке с общего старта — катастрофа. Бывшие россиянки — в топе, нынешняя россиянка — на дне

На втором круге Кузьмина предсказуемо оторвалась от соперников, которыми теперь были Домрачева и Херрман. Акимова продолжала падение вниз по протоколу. Татьяна уходила с первой стрельбы 18-й с отставанием 26 секунд, а ко второй уже подходила 25-й с минутным проигрышем. Россиянка снова отстреляла чисто, но уже проигрывала больше минуты. Вы можете себе это представить? А в лидерах по-прежнему оставалась Кузьмина, за которой примерно в 10 секундах убежали Домрачева и Эберг. Шведка продолжала творить чудеса на Олимпиаде, повышая акции Пихлера в мировом биатлоне. Хотя, казалось бы, куда ещё выше. Акимова продолжила веселить. Таня, куда ты стреляла?

Кузьмина — космос Единственной, кто мог поддерживать сумасшедший темп Кузьминой на лыжне, была Домрачева. Две бывшие россиянки блистательно выглядели на трассе. Дарья проигрывала Анастасии 10 секунд, а вот отрыв от третьего места составлял практически пол минуты. Сестра Шипулина и на третьей стрельбе всё сделала идеально, а вот Домрачева «махнула» один раз и откатилась на пятое место, проигрывая 44 секунды. На вторую строчку вспорхнула наша любимая итальянка ДоротеяВирер, а тройку замыкала Вероника Виткова . Вернулась в борьбу и Мякяряйнен, которая после ошибки на второй стрельбе здорово отработала первую «стойку». Татьяна Акимова… Это так грустно, что даже смешно. Россиянка промазала все пять выстрелов и откатилась на последнее место, проигрывая больше четырёх минут. Сборная России давно уже издевается над своими болельщиками, но этот перфоманс — чересчур даже для них.

Кузьмина продемонстрировала какой-то космический уровень готовности в масс-старте. Даже промах последним выстрелом не мог помешать ей одержать победу. Пожалуй, только ураган мог сдержать спортсменку из Словакии. Второй финишировала Домрачева, и это выглядело очень хорошим результатом после провалов в предыдущих гонках. Тройку призёров замкнула ТирильЭкхофф, которая на последнем круге легко убежала от Вирер и компании. Акимова начала стрелять вторую «стойку» примерно тогда, когда Кузьмина выбегала на финишную стрельбу. Кто-то мог бы даже подумать, что Татьяна готовится финишировать в тройке. Россиянка промазала ещё разок на последней стрельбе и проигрывала уже практически шесть минут. Шесть минут! В гонке на 12,5 километров. Это фиаско, друзья.