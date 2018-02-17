Это похороны. Как Акимова настоящий русский биатлон показала 

Акимова упала. Акимова промазала 5 раз на одном рубеже. Акимова стала последней. Итоги масс-старта — это полное описание русского биатлона.
Женский масс-старт — предпоследняя гонка на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, где у сборной России есть своё представительство. Татьяна Акимова неплохо отработала индивидуальную гонку, заняв 15-е место. Это дало слабую надежду на дальнейший прогресс в гонке с общего старта. Что нам ещё остаётся делать? Только надеяться и верить. Двумя главными фаворитами масс-старта считались Лаура Дальмайер и Анастасия Кузьмина, которые подошли к Играм в Южной Корее в блестящей форме. Очень сильно хотели реабилитироваться за предыдущие неудачи Дарья Домрачева и Кайса Мякяряйнен. Нельзя забывать и про мощную дружину Вольфганга Пихлера. Шведы и шведки в каждой гонке занимают высокие место, так что мы вправе были ждать сюрпризов и от Ханны Эберг, Моны Брорссон и Линн Перссон.
Упала ещё до стрельбы
Когда на первом круге упала биатлонистка, почему-то не было никаких сомнений, кто именно рухнул на снег. Да, это злая ирония, но по-другому на это реагировать уже невозможно. Татьяна Акимова с падением сразу откатилась на 30-е место. Если кто-то надеялся на чудо, то их надежды разбились моментально. Зато можно было без лишних переживаний посмотреть за настоящей борьбой лидеров мирового биатлона. Быстрее всех на первой стрельбе отработала Кузьмина, а следом за ней убежали Эберг и Вирер, которая также жаждала личной медали на этой Олимпиаде. Акимова отстреляла чисто, но отставание уже составляло 26 секунд. Практически пол минуты проигрыша при чистой стрельбе после первого круга в гонке с общего старта — катастрофа.
Бывшие россиянки — в топе, нынешняя россиянка — на дне
На втором круге Кузьмина предсказуемо оторвалась от соперников, которыми теперь были Домрачева и Херрман. Акимова продолжала падение вниз по протоколу. Татьяна уходила с первой стрельбы 18-й с отставанием 26 секунд, а ко второй уже подходила 25-й с минутным проигрышем. Россиянка снова отстреляла чисто, но уже проигрывала больше минуты. Вы можете себе это представить? А в лидерах по-прежнему оставалась Кузьмина, за которой примерно в 10 секундах убежали Домрачева и Эберг. Шведка продолжала творить чудеса на Олимпиаде, повышая акции Пихлера в мировом биатлоне. Хотя, казалось бы, куда ещё выше.
Акимова продолжила веселить. Таня, куда ты стреляла?
Единственной, кто мог поддерживать сумасшедший темп Кузьминой на лыжне, была Домрачева. Две бывшие россиянки блистательно выглядели на трассе. Дарья проигрывала Анастасии 10 секунд, а вот отрыв от третьего места составлял практически пол минуты. Сестра Шипулина и на третьей стрельбе всё сделала идеально, а вот Домрачева «махнула» один раз и откатилась на пятое место, проигрывая 44 секунды. На вторую строчку вспорхнула наша любимая итальянка ДоротеяВирер, а тройку замыкала Вероника Виткова. Вернулась в борьбу и Мякяряйнен, которая после ошибки на второй стрельбе здорово отработала первую «стойку». Татьяна Акимова… Это так грустно, что даже смешно. Россиянка промазала все пять выстрелов и откатилась на последнее место, проигрывая больше четырёх минут. Сборная России давно уже издевается над своими болельщиками, но этот перфоманс — чересчур даже для них.
Кузьмина — космос
Кузьмина продемонстрировала какой-то космический уровень готовности в масс-старте. Даже промах последним выстрелом не мог помешать ей одержать победу. Пожалуй, только ураган мог сдержать спортсменку из Словакии. Второй финишировала Домрачева, и это выглядело очень хорошим результатом после провалов в предыдущих гонках. Тройку призёров замкнула ТирильЭкхофф, которая на последнем круге легко убежала от Вирер и компании. Акимова начала стрелять вторую «стойку» примерно тогда, когда Кузьмина выбегала на финишную стрельбу. Кто-то мог бы даже подумать, что Татьяна готовится финишировать в тройке. Россиянка промазала ещё разок на последней стрельбе и проигрывала уже практически шесть минут. Шесть минут! В гонке на 12,5 километров. Это фиаско, друзья.