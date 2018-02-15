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Йоханнес Бё выиграл в индивидуальной гонке на ОИ
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Биатлон. Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото Игр-2018 в индивидуальной гонке 

Чемпионат.com 15 февраля 2018
Фото: Twitter
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Серебряным призёром стал словенец Яков Фак. Третье место занял австриец Доминик Ландертингер.
Россиянин Антон Бабиков стал 16-м, его соотечественник Матвей Елисеев — 27-м.
Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 48.03,8 (2). 2. Яков Фак (Словения) — +5,5 (0). 3. Доминик Ландертингер (Австрия) — +14,2 (0)… 16. Антон Бабиков (Россия) — +2.04,2 (1)… 27. Матвей Елисеев (Россия) — +3.03,3 (3).
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