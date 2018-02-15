«Проклятый Губерник, ты гнобил меня три года!»

Олимпиада-2018. Дмитрий Губерниев — об итогах индивидуальных гонок

Пихлер злостно отказался от селфи с Дмитрием Губерниевым . И объявил об отказе в грубой форме. Ну а тренеры Акимовой? Дай бог им гибкости.

Очередной выпуск традиционной рубрики голоса российского биатлона «Вы уху ели?» был отложен на один день из-за урагана. К счастью, с её автором ничего не произошло — он вовремя переместился в безопасное место, зато две гонки подарили немало ярких событий, которые не оставили Дмитрия Губерниева равнодушными. И да, он готов повторить все свои слова о Пихлере и не намерен переобуваться. «Не буду с тобой фотографироваться, проклятый Губерник»

Победа шведки была совершенно фантастическая. Я предполагал, что они могут успешно здесь выступить, но чтобы добиться таких результатов! Когда я подошёл, чтобы сфотографироваться с обнажённой головой, Вольфганг Пихлер злостно сказал:

«Нет, проклятый Губерник! Не буду я с тобой фотографироваться, потому что ты меня гнобил три года, а я мог бы выиграть миллион золотых медалей с Ольгой Зайцевой и другими российскими спортсменками. Юрлова бы у меня бежала так, что не было бы никаких сил у соперниц из других стран догнать её».

Так что фото откладывается временно. До этого мы с ним нормально общались, но сейчас Пихлер воинственно настроен. Он король сейчас, с чем я его искренне поздравляю.

Настя Кузьмина снова проявила себя матерью-героиней, которая выиграла очередное серебро. Она образец трудолюбия и всего-всего-всего. Наши, наконец, встрепенулись, и я не сомневаюсь, что они поборются в смешанной эстафете, но персонально я рад за людей, у которых были проблемы со здоровьем, и которые их преодолели. Речь о Ланди и Якове Факе, которых я поздравил тепло. Конечно, я очень рад и за Йоханнеса, который, проходя мимо камер, сегодня по традиции заорал, хотя ещё четыре дня назад на нём лица не было. «Тренерам не хватает гибкости»

После слов Тани Акимовой у меня был крик души. Мне кажется странным, что девчонка, которая в прошлом году нащупала что-то в подготовке, работая с Норицыным, а потом стала работать с Коноваловым, способна выступать лучше. Я говорил Сергею, что у нас не так много спортсменов, и нужно искать к ним подход. Может, лучше бы она продолжала работать с Норицыным. У нас вообще тренерам не хватает гибкости, за что я и подверг их критике в прямом эфире. Меня тоже критикуют: «Ага, Губерник, доказал всем Пихлер!» Хотя что он доказал, я не могу до сих пор понять. Есть тренеры, у которых с одними командами получается, а с другими не выходит совсем. Мы слишком быстро всё забываем. Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Может, Пихлеру вообще мешали помощники — набрал непонятно кого, а потом пожинает плоды. Мы же не знаем, кто ему мешал. «Мэри Поппинс так и не прилетела»

«По последним данным я вмешивался в американские выборы» Вчера во время урагана я ждал, что прилетит прекрасная Мэри Поппинс и скажет: «Губерниев, я люблю тебя!» Только думал в каком образе она должна прилететь? Например, в образе Натальи Андрейченко или какой-нибудь другой актрисы. Но Мэри Поппинс так и не прилетела, а я ураган никак не ощутил, потому что после отмены биатлонной гонки занимался прогулками в тех местах, где не было ветра.