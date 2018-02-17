Сестра Шипулина взяла золото Олимпиады

Кузьмина отомстила за Шипулина

ТАСС. Словацкая биатлонистка, до 2008 года выступавшая за Россию, двукратная олимпийская чемпионка в спринте Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает

Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 35 минут 23 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Серебро у белоруски Дарьи Домрачевой (отставание 18,8 секунды; 1 промах), на третьем месте норвежка Тириль Экхофф (+27,7; 2).

Россиянка Татьяна Акимова в гонке с общего старта заняла последнее, 30-е место (+6.09,4; 6), допустив пять промахов.

Это уже третья золотая олимпийская медаль в карьере Кузьминой и пятая олимпийская медаль.