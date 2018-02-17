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Сестра Шипулина взяла золото Олимпиады
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Кузьмина отомстила за Шипулина 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Словацкая биатлонистка, до 2008 года выступавшая за Россию, двукратная олимпийская чемпионка в спринте Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 35 минут 23 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.
Серебро у белоруски Дарьи Домрачевой (отставание 18,8 секунды; 1 промах), на третьем месте норвежка Тириль Экхофф (+27,7; 2).
Россиянка Татьяна Акимова в гонке с общего старта заняла последнее, 30-е место (+6.09,4; 6), допустив пять промахов.
Это уже третья золотая олимпийская медаль в карьере Кузьминой и пятая олимпийская медаль.
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