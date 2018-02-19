Шведский биатлонист надеется на отказ атлетов ехать в РФ 

Обладатель «серебра» Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал спортсменов бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает Reuters.
Так атлет отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить за Россией право на проведение соревнований.
«Я думаю, что в стране, которая не имеет действующей антидопинговой организации, и не получила от WADA прав на проведение тестов, не следует проводить чемпионаты», — заявил он.
Самуэльссон подчеркнул, что шведская ассоциация биатлона выступает против поездки национальной команды в Тюмень.
«Я надеюсь, что больше спортсменов сделают шаг вперед и скажут, что мы не должны туда ехать», — заключил он.
Самуэльссон на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал серебряную медаль в гонке преследования.
Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.