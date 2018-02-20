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Российские биатлонистки решили засудить Родченкова
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Российские биатлонистки решили засудить Родченкова 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: ТАСС
Трое российских биатлонисток подадут в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает New York Times.
Иски в суд Нью-Йорка подадут олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, а также Ольга Вилухина и Яна Романова. По информации издания, поддержку спортсменкам окажет миллиардер Михаил Прохоров, который во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России.
Ранее Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом за якобы имевшее место употребление допинга во время Игр в Сочи.
В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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