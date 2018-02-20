Российские биатлонистки решили засудить Родченкова

Ранее Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом за якобы имевшее место употребление допинга во время Игр в Сочи.

В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.