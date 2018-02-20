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Германия подала протест на результат эстафеты
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Сборная Германии подала протест на результат смешанной эстафеты на Играх 

Газета.Ru 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сборная Германии после завершения смешанной эстафеты на Олимпийских играх 2018 года выразила недовольство действиями итальянского спортсмена Доминика Виндиша на финишной прямой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
По мнению тренера немецкой команды, итальянец перекрыл путь Арнду Пайфферу, который в итоге уступил третье место, став четвертым.
Судейская комиссия IBU потратила на обсуждение апелляции около часа и в итоге отклонила протест сборной Германии.
Ранее сообщалось, что сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете Игр-2018.
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