Германия подала протест на результат эстафеты

Сборная Германии после завершения смешанной эстафеты на Олимпийских играх 2018 года выразила недовольство действиями итальянского спортсмена Доминика Виндиша на финишной прямой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
По мнению тренера немецкой команды, итальянец перекрыл путь Арнду Пайфферу, который в итоге уступил третье место, став четвертым.
Судейская комиссия IBU потратила на обсуждение апелляции около часа и в итоге отклонила протест сборной Германии.
Ранее сообщалось, что сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете Игр-2018.