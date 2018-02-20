Германия подала протест на результат эстафеты

Сборная Германии подала протест на результат смешанной эстафеты на Играх

Сборная Германии после завершения смешанной эстафеты на Олимпийских играх 2018 года выразила недовольство действиями итальянского спортсмена Доминика Виндиша на финишной прямой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

По мнению тренера немецкой команды, итальянец перекрыл путь Арнду Пайфферу , который в итоге уступил третье место, став четвертым.

Судейская комиссия IBU потратила на обсуждение апелляции около часа и в итоге отклонила протест сборной Германии.

Ранее сообщалось, что сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете Игр-2018.